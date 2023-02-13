Тепер же губернатор Приморського краю Росії похвалився випуском вітчизняного безпілотника, який буцімто створили місцеві інженери. Однак достатньо було ближче пригледітися, щоб зрозуміти, що такі БПЛА кожен охочий може купити на AliExpress. Про це й повідомили користувачі у телеграм-каналах, пише 24 Канал.

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Російські дрони китайського виробництва

Однак влада Примор'я розраховувала, вочевидь, на росіян, які з задоволенням та по інерції вірять усьому, що говорять "зверху". Так, губернатор Олег Кожемяко похвалився, що "російський" безпілотник має вертикальний зліт, а це, за його словами, "значно розширює можливості апарату".

Наразі буцімто у країні-агресорці випустили 45 таких пристроїв, і запланували ще 60 – 100 штук.

Також не забув губернатор продемонструвати політ БПЛА у своєму телеграм-каналі. На відео видно, як люди поруч уважно та з серйозними обличчями слідкують за демонстрацією дрона з китайського інтернет-магазину.

Апарати, виготовлені в Китаї

Однак, як з'ясувалося згодом, ця іноваційна розробка Росії дуже схожа на дрони китайського виробництва, які уже давно існують на ринку. Ба більше, кожен охочий може її придбати, достатньо лише зайти на AliExpress.

Точнісінько як "аналогов нетий" дрон виглядає безпілотник китайської компанії Cuav. А його вартість становить майже 12 тисяч доларів.

Російську розробку можна знайти на AliExpress / Скриншоти

Цікаво, що коли ця інформація стала доступною широкому загалу, місцева влада почала виправдовуватись. За словами міністра промисловості та торгівлі Приморського краю, ці дрони виготовлені за таким самим принципом, як і й інші присутні на ринку моделі, але начиння в них "унікальне". Також буцімто розробляються, допрацьовуються та покращуються російськими виробниками програмне забезпечення БПЛА, його станції управління, програмне забезпечення комплексу автопілота та командні станції.