Вероятный визит Владимира Зеленского Румыния может стать важным шагом к общему диалогу. Почему это важно для Украины 24 Каналу объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.
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На что может повлиять диалог с Румынией
Не все действия Румынии дружественны Украине. К примеру, ранее Румыния блокировала зерновые коридоры. В то же время, во время действия этих ограничений министр инфраструктуры Румынии отмечал, что ведется работа, чтобы ежемесячно через свою территорию поставлять до 4 миллионов тонн украинского зерна.
Румыния сейчас важна, несмотря на то, что эта страна не делает каких-либо прямых заявлений. Но недавно мне показали видео, где румынские пограничники стреляют по летящим на Украину дронам. То есть фактически Румыния уже является частью этой войны,
– отметил Иван Усс.
И действительно, румынские вооруженные силы вынуждены отражать вооруженные агрессии России, ведь это затрагивает безопасность их страны.
"Важный диалог с Румынией по поводу того, чтобы она давила на своих партнеров по НАТО, мол, вы же видите, что российские атаки уже затрагивают НАТО. Если с этим активнее не будете помогать и прятать головы в песок, то мы будем публично говорить, что уже происходят атаки на НАТО, но Альянс молчит", – подчеркнул Усс.
Как раз об этом нужно разговаривать с Румынией. Ведь если произойдет так, что силы НАТО вступят в эту войну, в значительной степени это произойдет из-за постоянной угрозы Румынии как члену Альянса.
Иван Усс о важности диалога с Румынией: смотрите видео
Российские атаки на Украину и Румынию: что известно
- Ночью 6 октября россияне в очередной раз совершили атаку на портовую инфраструктуру Одесщины. На этот раз обстрелы зафиксировали в Румынии, а именно в городе Исакча. С румынского берега отчетливо была видна атака "Шахедами".
- Отметим, что недавно в Киеве прошла встреча министров иностранных дел стран ЕС. Представительница Румынии Луминица Одобеску назвала российские атаки на портовую и гражданскую инфраструктуру Украины у румынских границ военными преступлениями.
- Напомним, что на территории Румынии уже не раз находили обломки российских беспилотников. В частности, это происходило 4, 9 и 13 сентября в ходе очередных террористических атак России на Украину.