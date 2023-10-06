Вероятный визит Владимира Зеленского Румыния может стать важным шагом к общему диалогу. Почему это важно для Украины 24 Каналу объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

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На что может повлиять диалог с Румынией

Не все действия Румынии дружественны Украине. К примеру, ранее Румыния блокировала зерновые коридоры. В то же время, во время действия этих ограничений министр инфраструктуры Румынии отмечал, что ведется работа, чтобы ежемесячно через свою территорию поставлять до 4 миллионов тонн украинского зерна.

Румыния сейчас важна, несмотря на то, что эта страна не делает каких-либо прямых заявлений. Но недавно мне показали видео, где румынские пограничники стреляют по летящим на Украину дронам. То есть фактически Румыния уже является частью этой войны,

– отметил Иван Усс.

И действительно, румынские вооруженные силы вынуждены отражать вооруженные агрессии России, ведь это затрагивает безопасность их страны.

"Важный диалог с Румынией по поводу того, чтобы она давила на своих партнеров по НАТО, мол, вы же видите, что российские атаки уже затрагивают НАТО. Если с этим активнее не будете помогать и прятать головы в песок, то мы будем публично говорить, что уже происходят атаки на НАТО, но Альянс молчит", – подчеркнул Усс.

Как раз об этом нужно разговаривать с Румынией. Ведь если произойдет так, что силы НАТО вступят в эту войну, в значительной степени это произойдет из-за постоянной угрозы Румынии как члену Альянса.

Иван Усс о важности диалога с Румынией: смотрите видео

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