Морские дроны дистанционно поразили 4 российских корабля, – WSJ об уникальных операциях СБУ

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили 4 российских корабля благодаря дистанционному минированию. Это –первые в мире успешные случаи дистанционной закладки мин.

Заложенные украинскими дронами мины трудно обнаруживать россиянам. О неизвестных деталях уникальных спецопераций рассказали в американском издании The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Дроны Sea Baby дистанционно минируют морские пути

Дронам удалось заложить более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова. Так Служба безопасности поразила по меньшей мере 4 российских корабля. Благодаря Sea Baby было установлено взрывчатку на маршрутах, которыми пользуются только военные корабли России.

"После первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможным удары с беспилотников. Поэтому команда Председателя СБУ Василия Малюка придумала альтернативу – закладку морских мин. Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 180 килограммов, и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководьем", – говорится в материале WSJ.

Первые дроны успешно отработали осенью 2023 года

По данным журналистов, в течение полутора месяцев СБУ отслеживала маршруты вражеских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправила SeaBaby для установки двух мин. Одна из таких атак была 14 сентября 2023 года. Ракетный корвет "Самум" подорвался на одной из украинских мин, которая пробила дыру в его корме. В издании говорят, что этот корабль находится до сих пор на ремонте.

В течение следующих недель SeaBaby курсировали туда-сюда, преодолев более 3 000 миль (более 4 828 километров – 24 Канал), заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно", – передали в WSJ разговор с бригадным генералом СБУ Иваном "Хантером" Лукашевичем.

Другой случай произошел 11 октября 2023 года. Тогда большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт как раз на пути в порт для техобслуживания. В издании говорят, что тральщики и водолазы прочесывали тогда территорию, но очевидно никаких мин не нашли. А 13 октября "Павла Державина" перенаправили на ремонт в другой порт, но во время выхода из Севастопольской бухты он наткнулся на мину. На его спасение отправили большой буксир, впрочем, он также подорвался, и сам нуждался в буксировке.

Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух, находящихся на службе в России", – пишет WSJ о поражении судна "Владимир Козицкий".

По информации издания, дистанционное минирование, которое осуществляют дроны СБУ Sea Baby, – это первый во всем мире пример успешного дистанционного минирования.

Ранее морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы (СБУ – 24 Канал) делаем много вещей, которые до нас не делал еще никто в мире,

– отметили в СБУ.

Всего под руководством Василия Малюка Служба безопасности повредила уже 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который до сих пор не может полноценно служить для россиян.