Дроны СБУ взорвали российские склады боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска

Дроны Службы безопасности Украины успешно поразили склады боеприпасов армии страны-агрессорки недалеко от Харцызска. Так, после взрывов там началась вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Дроны СБУ взорвали российские склады боеприпасов

В среду, 2 июля, дроны Службы безопасности Украины успешно поразили склады боеприпасов вражеской армии. Это произошло в селе Большое Орехово неподалеку от Харцызска, что в Донецкой области.

Дроны СБУ высадили в воздух российские склады боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска,

– информировали в пресс-службе.

Так, начиная с 22 часов, на российских складах раздавались взрывы. Уже вскоре там началась мощная вторичная детонация боеприпасов и начал пылать пожар.

Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка.

Он (Харцызск – 24 Канал) имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями,

– сообщили в СБУ.

В пресс-службе подчеркнули, что Служба безопасности Украины продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз российской армии.

"Каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага. Сезон летнего "хлопка" от СБУ в разгаре!" – подчеркнули в СБУ.