Для россиян это не дешево: авиаэксперт сказал, как противодействовать дронам со Starlink

Враг постоянно модернизирует свои беспилотники, чтобы избегать действия украинской РЭБ и других средств противодействия. В последнее время в воздушном пространстве Украины появляются вражеские дроны, управляемые через спутниковое оборудование.

Беспилотники, направленные через Starlink выполняют разведывательные задачи, а также наносят очень точные удары. Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил в разговоре с 24 Каналом, каким образом можно предотвратить использование россиянами Starlink для управления "Шахедами".

Смотрите также Ведут разведку и охотятся на поезда: как РФ модернизировала "Шахеды" и при чем здесь Маск

Как россияне получают оборудование Starlink?

Романенко уверен, что россиянам не удастся оснастить все свои дрони терминалами Starlink, ведь эта система не является дешевой и спутниковое оборудование требует уменьшения боевой части или дальности дрона. Однако на отдельные образцы они будут продолжать их ставить.

Обратите внимание! Россияне начали интегрировать терминалы Starlink в свои воздушные системы еще с 2024 года. Это позволяло передавать данные в реальном времени и увеличивать дальность атак. В 2026 году враг применяет спутниковое оборудование на дальнобойных дронах-камикадзе Shahed ("Герань"), имеющих дальность до 2000 километров, тактических аппаратах "Молния", дальностью 50 – 60 километров и дронах BM-35, дальностью до 500 километров.

"Немецкие журналисты выяснили, как россияне получили оборудование для установки Starlink на дроны. Из Берлина немецкой почтой посылали на Беларусь, а Беларусь уже распределяла по белорусским и российским предприятиям электронные компоненты от ведущих мировых производителей", – подчеркнул он.

Однако проблема заключается в том, по словам авиаэксперта, что Россия может сделать похожие фирмы-прокладки, например, в Словакии, Венгрии. Более того, они уже существуют в Казахстане, Кыргызстане. Среднеазиатские страны активно участвуют в поставках различного промышленного производства и необходимых деталей в Россию и имеют с этого выгоду.

Для того чтобы предотвратить это, нужно, когда готовится массовый запуск дронов, оперативно договариваться с инженерами, которые отвечают за связь Starlink, о том, что в какой-то области Украины он будет выключен. Тогда "Шахеды" полетят без управления,

– подчеркнул Валерий Романенко.

Другой способ – договариваться с производителями о том, чтобы они старательно отслеживали сертификат конечного производителя. Поставка должна осуществляться только при его наличии. Однако производителям, по его словам, это не очень выгодно, потому что чем больше они продадут деталей, тем будут иметь большую выгоду.

Что известно о применении россиянами "Шахедов" со Starlink?

Впервые применение Россией таких дронов было зафиксировано 24 января, когда был нанесен удар по вертолетам в районе Кропивницкого. Эти "Шахеды" были сбиты.

Также российский БпЛА, управляемый через Starlink, был зафиксирован в Днепре. По словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова, позывной "Флеш", был замечен БпЛА БМ-35, который в отличие от "Молнии" является "топливным" и может летать до 500 километров.

Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный считает, что самым эффективным средством противодействия дронам являются средства РЭБ, однако таким образом не удастся заглушить сигнал системы Starlink. Поэтому, по его мнению, нужно обратиться к компании SpaceX и Илону Маску, который является ее владельцем, чтобы они выключали системы Starlink на определенной территории во время воздушных тревог.