Разведчики показали дроны, которыми атакуют военные объекты россиян

Украинские разведчики продолжают совершенствовать использование дронов для нанесения ударов по военным объектам россиян. В каждом беспилотнике – 75 килограммов взрывчатки.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Известно, что их эффективность достигла новых высот, ведь сейчас украинская армия может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Читайте также Горит нефтебаза: россияне жалуются на атаку беспилотников в Калуге

Разведчики показали секреты атаки дронов на объекты России

Стая беспилотников, готовых к взлету, является результатом многолетней подготовки украинских разведчиков.

Операторы дальнобойных дронов ГУР МО Украины тщательно анализируют цели, учитывая возможности вражеской ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Командир группы операторов дронов отмечает сложности последнего года, когда украинские военные смогли найти пути для эффективных атак даже через мощную противовоздушную оборону агрессора.

Согласно его словам, группа операторов ГУР МО Украины была среди первых, кто применил ударные дроны на большие расстояния, что позволило украинским силам значительно расширить зону поражения.

Дальнобойные дроны ГУР: смотреть видео

Сегодня дроны способны поражать цели на расстоянии до 2 000 километров. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря непрерывной работе группы, которая с самого начала войны адаптировала тактику использования беспилотников для точечных ударов по стратегическим объектам противника.