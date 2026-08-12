ССО нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске

В ночь на 12 августа украинские военные провели комплексную операцию по нанесению удара по военно-морской базе в Новороссийске. Под атакой оказались системы ПВО противника, инфраструктура морского порта и корабли Черноморского флота.

В операции принимали участие подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны. Об этом сообщили Силы специальных операций.

Как проходила операция по поражению базы в Новороссийске?

Беспилотники Сил специальных операций успешно преодолели маршрут и поразили обозначенные объекты на территории военно-морской базы противника. Эта атака стала частью системной работы украинских защитников по уничтожению вражеской инфраструктуры.

В ведомстве подчеркивают, что подобные удары являются частью более широкой стратегии.

"Силы специальных операций продолжают асимметричные операции по уничтожению военного потенциала противника", – отметили в ССО.

Напомним, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели масштабную атаку на военно-морскую базу России в Новороссийске. В результате были поражены 4 российских военных корабля.

Речь идет о двух фрегатах проекта 11356Р – носителях крылатых ракет "Калибр" – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Именно корабли этого класса Россия использовала для нанесения ударов по территории Украины.

Также сообщается об ударе по патрульному кораблю проекта 22160 "Василий Быков".

Среди пораженных целей называют и малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".