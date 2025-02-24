В российской Рязани жаловались на взрывы и пожар: дроны могли атаковать НПЗ

В России становится все более неспокойно. В частности, ночью там снова раздавались взрывы, могли атаковать нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 24 февраля Рязанский НПЗ атаковали БПЛА в третий раз с начала 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Украина собственными силами поставляет на фронт 96% дронов, – Умеров

В городе было шумно

Взрывы прогремели в Рязани в районе НПЗ. В России традиционно заявляли о работе противовоздушной обороны. Также в сети обнародовали кадры пожара якобы возле нефтеперерабатывающего завода. Местные власти России никак не комментировали инцидент.

Нефтеперерабатывающий завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании находился под атакой ранее. В частности, ночью на 24 января, затем – ночью на 26 января.

Россияне делились кадрами с места событий. На записи можно увидеть, что после попадания в объект там возник масштабный пожар. В небо упираются столбы дыма.

В России пожар: смотрите видео

С начала 2025 года под ударом оказались минимум 27 топливно-энергетических объектов в 16 регионах России.