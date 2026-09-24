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24 Канал Новости Украины Дроны вновь нацелились на города Украины: где существует наибольшая угроза обстрела
24 сентября, 19:16
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Дроны вновь нацелились на города Украины: где существует наибольшая угроза обстрела

Татьяна Бабич

Россияне почти без перерыва запускают на украинские города дроны, в том числе реактивные. Из-за угрозы атаки в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества отслеживает передвижение вражеских воздушных целей.

Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Куда летят дроны: следите за тревогой на онлайн-карте

 

19:50, 24 сентября

19:42, 24 сентября

19:28, 24 сентября

Черниговская область
Реактивный БПЛА в районе Славутича курсом на юг.
Ударный БПЛА в районе Парафиевки, летит на юг.

19:27, 24 сентября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с Черного моря.

19:26, 24 сентября

Ударный БПЛА в Киевской области в районе Мироновки, курс – западный.

19:25, 24 сентября

Реактивный БПЛА в Полтавской области, в районе Новых Санжаров, курс – северо-западный.

19:15, 24 сентября

19:07, 24 сентября

Скоростной рейс в Харьковскую область из Белгорода.

18:52, 24 сентября

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Киевской области.