Дроны вновь нацелились на города Украины: где существует наибольшая угроза обстрела
Россияне почти без перерыва запускают на украинские города дроны, в том числе реактивные. Из-за угрозы атаки в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества отслеживает передвижение вражеских воздушных целей.
Что известно об атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Куда летят дроны: следите за тревогой на онлайн-карте
Черниговская область Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с Черного моря. Ударный БПЛА в Киевской области в районе Мироновки, курс – западный. Реактивный БПЛА в Полтавской области, в районе Новых Санжаров, курс – северо-западный. Скоростной рейс в Харьковскую область из Белгорода. Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Киевской области.
Реактивный БПЛА в районе Славутича курсом на юг.
Ударный БПЛА в районе Парафиевки, летит на юг.
Черниговская область
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с Черного моря.
Ударный БПЛА в Киевской области в районе Мироновки, курс – западный.
Реактивный БПЛА в Полтавской области, в районе Новых Санжаров, курс – северо-западный.
Скоростной рейс в Харьковскую область из Белгорода.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Киевской области.