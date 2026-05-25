Строят новую военную реальность: как украинские дроны меняют правила войны

Война в Украине радикально изменила современные боевые действия, превратив беспилотники в главный инструмент на поле боя. Дроны фактически разрушили традиционную линию фронта, создав широкую "зону поражения", где любое движение становится риском.

Об этом пишет издание The Times.

Смотрите также ВСУ наиболее боеспособные и грозные: как Украина меняет будущее НАТО

Украина меняет правила ведения войны

В материале издания говорится о том, что российско-украинская война переворачивает мировое представление о боевых действиях, методы разработки и закупки вооружения.

"Ни одна армия не может игнорировать революцию в военном деле, которую олицетворяют беспилотные летательные аппараты", – отмечают авторы.

На отдельных участках фронта в Украине беспилотники разрушили классическую линию боевого соприкосновения и заменили ее значительно более широкой "зоной поражения" – участком, которую можно назвать "серой зоной", где передвижение пешком или техникой имеет высокие риски.

Также авторы сравнивают некоторые аспекты войны дронов с компьютерной игрой, в которой украинские военные стали самыми талантливыми участниками.

Мотивация военных

В то же время эффективность украинской системы заключается не только в технике и программном обеспечении, но и в продуманной системе мотивации для военных. Сейчас в Украине действует система, которая предусматривает фиксацию результатов поражения противника. Интересно, что успешные подразделения получают приоритет в доступе к лучшему вооружению, значительная часть которого производится на заводах в Украине или тайно в европейских странах НАТО.

За баллы, которые зависят от цели, можно получить призы. Элитные команды могут выбирать из вооружения, представленного на онлайн-рынке Brave1. Успех порождает успех,

– добавляет The Times.

Отмечается, что такая "геймификация" войны может восприниматься неоднозначно в Западной Европе, однако там нет таких условий, в которых сейчас находится Украина.

Авторы пишут, что, имея значительно меньшие ресурсы и сталкиваясь с противником, который превосходит численностью, украинские военные сосредотачиваются на максимальном истощении российских сил. В издании также приводятся оценки, что ежемесячно Россия несет около 35 000 потерь – беспилотники играют в этом ключевую роль.

Авторы публикации отмечают, что Россия, столкнувшись с этой повсеместной угрозой, испытывает длительные территориальные потери впервые с тех пор, когда ее первое наступление на Киев было отбито в 2022 году.

Однако эти достижения все еще относительно незначительны. Украина также несет значительные потери – не только в боях, но и из-за дезертирства. Поскольку их больше, российских контрактников (призывников якобы освобождают от боевых действий из-за опасений политического влияния на уставшую войной общественность) чаще ротируют в зоне боевых действий. Украинские бойцы набираются из меньшего резерва: несмотря на потери страна до сих пор освобождает от призыва 18 – 24-летних. Это означает, что они проводят на передовой больше времени, чем россияне,

– отмечают авторы.

The Times резюмировало, что Украина фактически обеспечивает жизнь своих бойцов с помощью дешевой, одноразовой, но гениальной технологии.

Потери врага

Только за последние сутки Силы обороны отправили в ад 1 020 российских оккупантов. Кроме того, защитники разбили 3 вражеских танка, 5 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 14 НРК и около 2 000 ударных дронов.

Во время атаки Сил обороны по полигону спецбатальона Росгвардии "Ахмат" в Курской области было ликвидировано около 60 захватчиков.

В ночь на 23 мая от украинских ударов страдали объекты военной и топливной инфраструктуры. В частности, под прицелом дронов Сил обороны оказались нефтяной терминал "Шесхарис" и нефтебаза "Грушевая" в районе Новороссийска Краснодарского края России. Также удару подвергся склад материально-технических средств во Фроловском Запорожской области, а также склад боеприпасов, расположенный в Пречистовке Донецкой области.