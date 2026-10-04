Вторая успешная операция: Силы обороны доставили новую партию гуманитарной помощи в Олешки

Украинские военные уже во второй раз провели успешную гуманитарную операцию, доставив с помощью беспилотников груз во временно оккупированный город Олешки в Херсонской области. Силам обороны удалось переправить почти 4 тонны продуктов питания, медикаментов и детских наборов.

Как сообщил глава МВД Украины Иван Выговский, спецоперацию провели гвардейцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины.

Они действовали в тесном взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом ГПСУ.

Каковы подробности операции?

Всего с помощью беспилотников силы обороны доставили почти 400 отдельных посылок. К сбору помощи присоединились общины, учебные заведения, благотворители и волонтеры со всей страны.

Во время выполнения задания особо отличился экипаж БПЛА "Перун". Военнослужащие не только успешно доставили посылки с продуктами и медикаментами, но и спасли с оккупированной территории шесть животных.

Кадры спецоперации по доставке гуманитарной помощи в Олешки: смотрите видео

Успешное проведение операции обеспечила слаженная работа многих специалистов, отвечающих за логистику, инженерное сопровождение и прикрытие. Все без исключения отправленные свертки достались адресатам.

Пока россияне удерживают жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках – без еды, воды и медикаментов, наши подразделения продолжают делать все возможное, чтобы спасти украинцев от голода,

– подчеркнул Выговский.

Ранее мы уже писали о том, что украинские военные совместно с Херсонской ОВА организовали воздушную поставку продуктов для жителей оккупированных Олешек, которые из-за действий россиян оказались в продовольственной блокаде.

Последние поставки продуктов в город были еще в конце весны. Сейчас из-за дефицита пищи местные готовят прямо на улицах, а иногда вынуждены есть сорняки.

Выехать из Олешек почти невозможно из-за заминированных дорог и атак русских дронов на гражданских. Недавно в результате такого удара погибли супруги, которые пытались принести продукты из соседнего села.

При этом оккупанты пытаются блокировать гуманитарную помощь: сбивают дроны с провизией, отбирают или перепродают продукты. За получение украинских свертков местных жителей также наказывают.