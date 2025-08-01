Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские военные уничтожают вражескую технику, логистику и склады. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы украинское оружие било еще дальше и еще точнее.

А также наносило такие удары массово, чтобы враг нигде не чувствовал себя безопасно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

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Насколько дроны увеличили глубину поражения?

По словам Федорова, благодаря дронам удалось увеличить глубину поражения россиян до 40+ километров.

Увеличение глубины поражения врага – одно из ключевых направлений, над которым работает кластер оборонных инноваций Brave1 вместе с украинскими производителями,

– рассказал министр цифровой трансформации.

Он отметил, что Украина развивает дешевые, эффективные и масштабируемые средства, способные уничтожать вражескую технику, склады и логистику на расстоянии 40 километров.

А также добавил, что совместно с подразделениями Сил безопасности и обороны уже продолжается тестирование этих дронов непосредственно на фронте и они наносят удары каждый раз на больших дистанциях.

В то же время ранее Федоров предупредил, что Россия уже модернизирует "Шахеды", чтобы обходить украинские перехватчики, а впоследствии может перейти на реактивные дроны. Однако Украина отвечает масштабированием производства и внедрением новых технологий.