Дроны помогли ученым создать первую в мире трехмерную карту действующего вулкана

Вулканологи впервые построили трехмерную тепловую карту действующего вулкана. Провести нужные измерения во время извержения вулкана Стромболи в Италии удалось с помощью исследовательских дронов, оснащенных чувствительными температурными датчиками.

Об этом сообщается на сайте Абердинского университета.

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С помощью исследовательских дронов, обеспеченных необходимыми чувствительными сенсорами, вулканологи из Великобритании и Норвегии под руководством Джона Хауэлла из Абердинского университета впервые построили трехмерную тепловую карту вулкана. Провести исследования извержения вулкана Стромболи, расположенного в Тирренском море неподалеку от Сицилии, ученым удалось с использованием специально разработанной методики анализа аэрофотографий и тепловых карт, полученных дроном, который двигался над вулканом по определенному маршруту с помощью системы GPS.

Температурная карта вулкана Стромболи

По словам ученых, основная задача при проведении измерений во время извержения – правильно направлять дрон по нужному маршруту, избегая его контакта с опасными для него потоками пепла и газа высокой температуры, способных вывести из строя датчики или полностью разрушить беспилотник.

Вулканологи утверждают, что разработанная ими система позволяет проводить мониторинг активности вулканов с большей точностью и меньшими затратами, чем другие методы. Например, с помощью беспилотников можно выявить тепловые изменения, которые происходят с вулканом, не заметные при внешнем наблюдении. Именно такой мониторинг может значительно повысить эффективность современных методов прогнозирования извержений вулканов, особенно тех, которые расположены на территории развивающихся стран, где более дорогие методы недоступны.

Как ученые моделировали первую трехмерную карту активности вулкана – смотрите видео

Еще более сложная задача – картирование поверхности подводных вулканов. Мониторинг активности таких вулканов приходится проводить достаточно сложными сейсмографическими методами, и добраться до вулкана вовремя удается далеко не всегда. Однако недавно ученым удалось получить трехмерное изображение подводного вулкана непосредственно после извержения, когда выброс пепла и газа из его жерла еще продолжался.

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Стоит отметить, что сейчас дроны достаточно активно используются в геологии для построения трехмерных цифровых карт поверхности Земли, поиска новых месторождений нефти или полезных ископаемых, оценки опасности тех или иных природных явлений, исследования ландшафтов.

Кроме этого, недавно дроны, оснащенные камерами высокого разрешения и температурными датчиками, предложили использовать для наблюдения за активностью вулканов. Во время извержения из-за повышенной температуры, пепла и лавы проследить с близкого расстояния за вулканом в реальном времени весьма непросто, поэтому управляемые беспилотники становятся в этом случае одним из наиболее эффективных инструментов исследования.