Друг Путина Берлускони заявил, что Европа должна "убедить украинцев принять условия России"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования президента страны-агрессора Владимира Путина. В то же время, он считает, что санкции вредят не только России.

Также политик выступает против военной поддержки нашей страны. Мол, так Европа тоже становится участницей этой войны.

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Берлускони считает, что Украину следует убедить принять требования Путина

Берлускони против направления оружия в Украину. Он подчеркнул, что оказывая военную помощь, страны Европы также становятся соучастниками войны против России, а им нужно пытаться ее остановить.

Мира нужно достичь как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение мира, пытаясь убедить украинцев принять требования Путина,

– заявил экс-премьер.

Берлускони добавил, что "санкции очень и очень плохо повлияли" на экономику России. Поэтому ожидается падение ВВП на 14%. В то же время, по словам экс-премьера, ограничения также навредили Европе.

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Ранее Берлускони раскритиковал Путина за Бучу

Берлускони – старый товарищ Путина. Несмотря на это, к удивлению общественности он раскритиковал президента страны-агрессора за войну, которую тот начал против Украины. В частности, итальянский экс-премьер заявил, что разочаровался в российском диктаторе, а агрессия в отношении соседнего государства – беспрецедентна.

Берлускони отметил, что Украина является полностью нейтральной, поэтому сейчас она с большой честью борется только за свою свободу. Также, по словам политика, война, которую развязала Россия, "к сожалению, привела ее в руки Китая".

"Я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – заявил Берлускони.

Экс-премьер добавил, что российские военные совершили в Буче военные преступления. Поэтому страна-агрессор просто не может отрицать свою вину.

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Когда-то Берлускони называл Путина "единственным из великих лидеров мира, которые остались". Также он посещал празднования его дней рождений, а если не мог приехать, то посылал диктатору подарки.