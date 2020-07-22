Накануне в Харькове правоохранители задержали возможного сообщника луцкого террориста Максима Кривоша (Плохого). Известно, что мужчине 44 года и он является местным жителем. По информации СМИ, имя злоумышленника – Дмитрий Михайленко. Больше о сообщнике луцкого террориста читайте в нашем материале.

Детали задержания злоумышленника

Полиция его задержала вечером 21 июля. Информацию об этом обнародовал министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга по итогам освобождения заложников в Луцке, передает 24 канал.

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В полиции, со своей стороны, сообщили, что после задержания провели в его доме обыски. В итоге правоохранители изъяли целый арсенал оружия. В частности, говорится об огромном количестве гранат и патронов к оружию, а также о пистолете и гладкоствольном ружье.

Следователи выяснили, что незадолго до захвата заложников луцкий террорист отправил своему сообщнику посылку с неизвестным содержимым. Правоохранители предполагают, что там было оружие.

Сам мужчина утверждает, что все обнаруженное оружие он якобы привез из зоны боевых действий на Донбассе в 2014 – 2015 годах. И с тех пор хранил, якобы для самообороны. А в посылке, которую он получил 21 июля, якобы были монеты, пишет "Страна".

Следователи установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Сейчас он сотрудничает со следствием.

Факты из биографии сообщника луцкого террориста

Харьковчанин Дмитрий Михайленко родился в 1976 году. Ранее он был волонтером в зоне АТО и ему удалось выжить в страшной аварии, передает харьковское издание NewsRoom.

Мать мужчины Татьяна рассказала журналистам, что ее сын всегда интересовался техникой и получил первое образование в Харьковском политехническом институте.

Собственно во время учебы он попал в вышеуказанную аварию. В результате получил травму печени и ног. Также ему пришлось перенести семь операций, в частности ему заменили связки колена на искусственные.

"После тех событий он стал очень вспыльчивым. Хотя обучение не бросил, ходил на пары даже на костылях. Где-то пять лет у него была инвалидность, но ее нужно было все время продолжать, и Дима не захотел. Говорил, что он – не инвалид", – рассказала мать задержанного сообщника луцкого террориста.

Предполагаемый сообщник луцкого террориста интересовался историей и переживал за происходящее в Украине / Фото NewsRoom

По словам женщины, потом решил снова учиться и поступил в "Инжэк" (Харьковский национальный экономический университет – 24 канал).

Относительно хобби Дмитрия Михайленко, то он в свободное время занимался коллекционированием предметов времен Второй мировой войны. Татьяна Михайленко говорит, что ее сын часто посещал различные барахолки и искал там ордена и другие артефакты. Но оружия среди его коллекции женщина не видела.

В 2014 году мужчина очень близко к сердцу принял начало войны и решил попроситься на службу. Поэтому пошел в военкомат. Там пообещали позвонить, но в итоге никто на контакт не вышел.

Тогда он занялся волонтерством, вместе с ребятами покупали ящиками сигареты, яйца, консервы и возили в Дебальцево. Ему даже грамоту за это дали,

– рассказала Татьяна.

В последнее время, отмечает женщина, ее сын стал часто нервничать. Он был недоволен ситуацией в стране и считал, что нынешний президент ведет ее в неправильном направлении. Однако, утверждает она, о том, что у него могут храниться гранаты и другие боеприпасы, она даже не догадывалась.

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Входит в круг друзей Надежды Савченко

Издание "Страна" со ссылкой на источник в прокуратуре Харькова сообщает, что Дмитрий Михайленко входит в круг друзей одиозной экс-нардепа Надежды Савченко. По словам собеседника ресурса, в свое время они очень тесно контактировали.

Заметим! Против Надежды Савченко до сих пор открыто дело по статье о терроризме. Ее обвиняют в планировании серии терактов в правительственном квартале Киева. Сообщника Савченко Владимира Рубана задержали с арсеналом оружия, и с его помощью они планировали убийства первых лиц государства, включая пятого президента Порошенко.

Журналисты добавляют, что мужчина был лишь волонтером и никогда не участвовал в боевых действиях на Донбассе. В то же время, скорее всего, он – не идейный сообщник Кривоша, а просто продавец оружия.

"В сообщники Кривоша его записали, потому что у него были разговоры по телефону с ним. Но отрабатываем все версии", – подчеркнул источник.

Кстати Луцкий террорист Кривош ранее находился под надзором правоохранителей, – полиция

Следственные действия в доме Михайленко / Фото NewsRoom