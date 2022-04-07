Другие правительства уклонялись это сделать: Джонсон заявил о переходе на безопасную энергетику

Годами правительства Великобритании уклонялись от важных решений в области энергетики. Речь идет о шагах, которые позволили сделать британскую энергию более безопасной.

И только сейчас правительству Британии хватило политической воли для такого решения. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

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Он рассказал, что стратегия энергетической безопасности определяет планы сделать британскую энергию более чистой, доступной и безопасной. Более активно об этом в Британии начали думать после агрессии России в Украину.

Что предполагает британская стратегия

В первую очередь правительство Британии имеет целью помочь населению оплатить их счета, чтобы сделать долги меньше. После этого следует обновить дома, чтобы они использовали меньше энергии. Также основная задача – уменьшение зависимости от иностранных масел и топлива.

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Ранее президент Европарламента Роберта Мецола сказала, что полномасштабное вторжение России в Украину открыло глаза европейским политикам. По ее мнению, ЕС должен избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

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