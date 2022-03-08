Другим следует последовать примеру: Зеленский поблагодарил США за запрет импорта энергоресурсов

США приняли решение отказаться от импорта российской нефти, газа и угля. Президент Зеленский выразил благодарность Джо Байдену и призвал другие страны последовать примеру Соединенных Штатов.

Об этом президент Украины написал в соцсетях. Благодарность Зеленский адресовал как Вашингтону, так и лично Джо Байдену.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Это – решительный удар в сердце военной машины

Спасибо США и Джо Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности, за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке,

– написал Зеленский.

Отметим, об отказе от импорта российских энергоресурсов Джо Байден сообщил во время обращения 8 марта. Американский лидер подчеркнул, что против России были введены самые мощные санкции. Из-за этих карательных ограничений экономика государства-агрессора уже дала трещину, а рубль стоит менее 1 американского цента.

Несмотря на решение Вашингтона, в ЕС пока не намерены отказываться от импорта российских энергоресурсов. Такую позицию высказал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.