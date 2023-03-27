Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако здание практически полностью разрушено.

Важно Россия обстреляла Славянск, есть погибший: Зеленский показал охваченные огнем авто в городе

Ракетный удар по Дружковке

Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, 27 марта ракетный удар понесла Дружковка. Две ракеты С-300 попали в детский дом и практически полностью его разрушили.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в настоящее время нет,

– отметил глава региона.



Последствия ракетного удара в Дружковке / фото Павла Кириленко



Оккупанты ударили ракетами по детскому дому / фото Павла Кириленко



Детский дом почти полностью разрушен / фото Павла Кириленко

Оккупанты ударили и по Славянску

Кириленко рассказал, что в Славянске 27 марта по меньшей мере 1 человек погиб, 25 ранены. Разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов. Захватчики ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С-300.

Кстати, глава нашего государства Владимир Зеленский показал кадры последствий этого ужасающего террористического акта. По словам украинского лидера, кроме погибшего есть несколько пострадавших разной степени тяжести. На месте работают все соответствующие службы. В частности, медики оказывают медицинскую помощь и продолжается разбор завалов.

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