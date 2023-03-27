Попередньо, обійшлось без постраждалих. Однак будівлю практично повністю зруйновано.
Важливо Росія обстріляла Слов'янськ, є загиблий: Зеленський показав охоплені вогнем авто у місті
Ракетний удар по Дружківці
Як розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, 27 березня ракетного удару зазнала Дружківка. Дві ракети С-300 влучили у дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих на даний час немає,
– зазначив глава регіону.
Наслідки ракетного удару у Дружківці / фото Павла Кириленка
Окупанти вдарили ракетами по дитячому будинку / фото Павла Кириленка
Дитячий будинок майже повністю зруйновано / фото Павла Кириленка
Окупанти вдарили і по Слов'янську
Кириленко розповів, що у Слов'янську 27 березня щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Загарбники вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300.
До речі, глава нашої держави Володимир Зеленський показав кадри наслідків цього жахливого терористичного акту. За словами українського лідера, окрім загиблого є декілька постраждалих різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі відповідні служби. Зокрема, медики надають медичну допомогу та тривав розбір завалів.
Інші жорстокі обстріли Дружківки
- Раніше окупанти також завдали 2 ракетні удари по Дружківці. Одна ракета вдарила в самому місті – було відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка.
- На льодовій арені "Альтаїр" у Дружківці після ракетного удару виникла пожежа. Це підтвердив генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко.
- Згодом стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Дружківці на Донеччині загинула одна людина, ще одна – поранена. Окупанти атакували "Іскандерами".
- Також відомо, що ракети пошкодили склад, електромагнітний кран та сторожку. Пошкоджень зазнали готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок.