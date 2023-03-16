"Дружбаны Путина": Economist установил рейтинг стран, симпатизирующих России

16 марта 2023, 14:12
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Источник:

The Economist

Россия с каждым днем загоняет себя во все большее изгнание. Как бы там ни было, но у нее все еще остаются друзья и союзники. Журналисты даже целый рейтинг составили.

Ни для кого не стало загадкой, что на первом месте в этом условном рейтинге – Беларусь. Заметим, что его формировали по принципу геополитической близости.

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Россия теряет поддержку

Но происходит это не мгновенно. К примеру, резолюцию ООН, в которой осуждают российское вторжение, поддержали далеко не все. Нашлось 39 государств, решивших этого не делать. Понятно, что это очень радует страну-агрессора. Мол, санкции не имеют никакого значения, а Россия все еще на коне.

Журналисты заметили, что на бумаге геополитическое влияние России может поражать. Ведь ее войска и наемники находятся в не менее чем 16 странах мира. Следует также отметить, что страну-агрессора поддерживают оружием. Только за прошедшее десятилетие она заключила соглашения на импорт оружия из 22 стран мира. В частности, Китая и Индии.

Влияние России на другие государства вдохновило создать рейтинг ее "друзей". Как мы уже говорили выше, возглавляет его Беларусь. Предлагаем ознакомиться с ним.

Рейтинг "друзей России"

  1. Беларусь;
  2. Армения;
  3. Кыргызстан;
  4. Иран;
  5. Таджикистан;
  6. Казахстан;
  7. Сирия;
  8. Китай;
  9. Венесуэла;
  10. Никарагуа;
  11. Индия;
  12. Узбекистан.

Поскольку в рейтинге есть Беларусь, то не лишним будет вспомнить, как ее самопровозглашенный президент стал чуть ли не сосланным казаком. То он летает в Китай, то в Иран. Своего коллегу в Тегеране он даже успел похвалить.

Лукашенко нравится обход санкций

  • Во время встречи с президентом Ирана Александр Лукашенко выразил восторг тем, как стране удается обходить санкции, наложенные на нее. Эбрахим Раиси, если верить пропагандистским СМИ, даже пообещал поделиться опытом с диктатором.
  • Отметим, что прибыл в Иран Лукашенко 12 марта. По данным пресс-службы диктатора, главная тема переговоров между лидерами государств – "развитие взаимодействия во всем спектре двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Автор: Назарій Лазур