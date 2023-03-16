"Дружбаны Путина": Economist установил рейтинг стран, симпатизирующих России
Источник:The Economist
Россия с каждым днем загоняет себя во все большее изгнание. Как бы там ни было, но у нее все еще остаются друзья и союзники. Журналисты даже целый рейтинг составили.
Ни для кого не стало загадкой, что на первом месте в этом условном рейтинге – Беларусь. Заметим, что его формировали по принципу геополитической близости.
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Россия теряет поддержку
Но происходит это не мгновенно. К примеру, резолюцию ООН, в которой осуждают российское вторжение, поддержали далеко не все. Нашлось 39 государств, решивших этого не делать. Понятно, что это очень радует страну-агрессора. Мол, санкции не имеют никакого значения, а Россия все еще на коне.
Журналисты заметили, что на бумаге геополитическое влияние России может поражать. Ведь ее войска и наемники находятся в не менее чем 16 странах мира. Следует также отметить, что страну-агрессора поддерживают оружием. Только за прошедшее десятилетие она заключила соглашения на импорт оружия из 22 стран мира. В частности, Китая и Индии.
Влияние России на другие государства вдохновило создать рейтинг ее "друзей". Как мы уже говорили выше, возглавляет его Беларусь. Предлагаем ознакомиться с ним.
Рейтинг "друзей России"
- Беларусь;
- Армения;
- Кыргызстан;
- Иран;
- Таджикистан;
- Казахстан;
- Сирия;
- Китай;
- Венесуэла;
- Никарагуа;
- Индия;
- Узбекистан.
Поскольку в рейтинге есть Беларусь, то не лишним будет вспомнить, как ее самопровозглашенный президент стал чуть ли не сосланным казаком. То он летает в Китай, то в Иран. Своего коллегу в Тегеране он даже успел похвалить.
Лукашенко нравится обход санкций
- Во время встречи с президентом Ирана Александр Лукашенко выразил восторг тем, как стране удается обходить санкции, наложенные на нее. Эбрахим Раиси, если верить пропагандистским СМИ, даже пообещал поделиться опытом с диктатором.
- Отметим, что прибыл в Иран Лукашенко 12 марта. По данным пресс-службы диктатора, главная тема переговоров между лидерами государств – "развитие взаимодействия во всем спектре двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".