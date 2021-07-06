Не лезьте за венком в воду и осторожно с костром: советы ГСЧС перед празднованием Ивана Купала

6 июля 2021 , 11:47
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС Украины

Традиционно в Украине в ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Сопровождается он запуском девичьих венков на воду, прыжками через ритуальный костер и купанием.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили: если потерять бдительность и не соблюдать правила безопасности, существует риск утопиться и получить ожоги.

Читайте также Праздник Ивана Купала: что запрещено делать в этот особенный день

Прежде всего: не спешите вслед за венками в воду. Если уж решили искупаться – то только в светлое время, избегайте водоемов с быстрым течением и не плавайте наедине,
– посоветовали спасатели.

В ГСЧС добавили, что ни в коем случае не стоит заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения.

  • Ивана Купала – это праздник не для малых детей, поэтому им вообще нечего делать в этот день и особенно ночью у воды.

Стоит соблюдать правила

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям посоветовали придерживаться следующих правил:

  • Для купания выбирать только специально оборудованные места;
  • Избегать водоемов с быстрым течением и не плавать наедине;
  • В воде купайтесь только в светлое время суток;
  • Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • Не прыгать через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;
  • Не оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар;
  • Не позволять детям самостоятельно посещать водоемы.
  • Соблюсти социальную дистанцию и правила личной гигиены.
Обратите внимание! С начала лета на водоемах Украины погибли 242 человека, из которых 39 – дети.
  • За прошедшие сутки, 5 июля, утонули 8 человек.
Автор: Олег Васьків