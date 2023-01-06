Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов
По словам Сахарука, лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе. Компании, снабжающие электроэнергию, в пределах этих лимитов вводят графики отключения света. Есть случаи, когда ограничения электроэнергии не используются ночью.
Однако сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время,
– объяснил Дмитрий Сахарук.
Раньше в ДТЭК обратились к украинцам. Они попросили максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме.
Со своей стороны энергетики страны делают все возможное, чтобы максимально оперативно устранять любые повреждения на электросетях, так как можно быстрее возвращать свет в дома украинцев.
В правительстве предупредили о возможных аварийных отключениях света
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что с 5 января потребление электроэнергии возросло Поэтому в центральном и восточном регионах и Одессе, Львове, Днепре ввели графики плановых отключений.
- Дело в том, что с уменьшением температуры воздуха ожидается увеличение потребления и, соответственно, дефицит в энергосистеме увеличится.
- К тому же враг может продолжить избивать по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям.