И энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизационные отключения происходили как можно меньше и в определенные графиком промежутки.

Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Однако сейчас в Украине ожидается ухудшение погодных условий и существенное похолодание. Энергетики объяснили, что из-за этого может увеличиться потребление электроэнергии.

Ведь, для того чтобы поддержать комфортную температуру в своих домах – потребители могут включать отопительные приборы и мощную бытовую технику одновременно. Это увеличивает нагрузку на электросети, что может привести к авариям и отключениям электроэнергии,

– отметили в ДТЭК.

Как поддержать нашу энергосистему

Энергетики просят максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме.

Важный совет! После того как появился свет по графику, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседнем доме.

Со своей стороны энергетики страны делают все возможное, чтобы максимально оперативно устранять любые повреждения на электросетях, так как можно быстрее возвращать свет в дома украинцев.

В правительстве предупредили о возможных аварийных отключениях света