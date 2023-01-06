І енергетики докладають всіх зусиль, аби стабілізаційні відключення відбувались якомога менше та у визначені графіком проміжки.
Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Однак наразі в Україні очікується погіршення погодних умов та суттєве похолодання. Енергетики пояснили, що через це може збільшитися споживання електроенергії.
Адже для того, щоб підтримати комфортну температуру у своїх домівках – споживачі можуть вмикати опалювальні прилади та потужну побутову техніку одночасно. Це збільшує навантаження на електромережі, що може призвести до аварій та відключень електроенергії,
– зазначили у ДТЕК.
Як підтримати нашу енергосистему
Енергетики просять максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.
Зі свого боку енергетики країни роблять все можливе, щоб максимально оперативно усувати будь-які пошкодження на електромережах так якомога швидше повертати світло в оселі українців.
В уряді попередили про можливі аварійні відключення світла
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 січня сказав, що з 5 січня споживання електроенергії зросло, тому в центральному та східному регіонах та Одесі, Львові, Дніпрі запровадили графіки планових відключень.
- Як пояснив Шмигаль, зі зменшенням температури повітря очікується збільшення споживання та відповідно дефіцит в енергосистемі збільшиться. До того ж ворог може продовжити бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Через це українці мають бути готовими до аварійних відключень.