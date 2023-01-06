І енергетики докладають всіх зусиль, аби стабілізаційні відключення відбувались якомога менше та у визначені графіком проміжки.

Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Однак наразі в Україні очікується погіршення погодних умов та суттєве похолодання. Енергетики пояснили, що через це може збільшитися споживання електроенергії.

Адже для того, щоб підтримати комфортну температуру у своїх домівках – споживачі можуть вмикати опалювальні прилади та потужну побутову техніку одночасно. Це збільшує навантаження на електромережі, що може призвести до аварій та відключень електроенергії,

– зазначили у ДТЕК.

Як підтримати нашу енергосистему

Енергетики просять максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.

Важлива порада! Після того, як з'явилось світло за графіком, електроприлади потрібно вмикати по черзі. Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках.

Зі свого боку енергетики країни роблять все можливе, щоб максимально оперативно усувати будь-які пошкодження на електромережах так якомога швидше повертати світло в оселі українців.

В уряді попередили про можливі аварійні відключення світла