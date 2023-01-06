Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

За словами Сахарука, ліміти споживання розподілені пропорційно споживанню електроенергії у кожному регіоні. Компанії, що постачають електроенергію, у межах цих лімітів запроваджують графіки відключення світла. Є випадки, коли обмеження електроенергії не застосовуються вночі.

Однак зараз йде зниження температури, збільшення споживання, тож, я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час,

– пояснив Дмитро Сахарук.

Раніше в ДТЕК звернулися до українців. Вони попросили максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.

Важлива порада! Після того, як з'явилось світло за графіком, електроприлади потрібно вмикати по черзі. Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках.

Зі свого боку енергетики країни роблять все можливе, щоб максимально оперативно усувати будь-які пошкодження на електромережах так якомога швидше повертати світло в оселі українців.

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