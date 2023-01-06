Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
За словами Сахарука, ліміти споживання розподілені пропорційно споживанню електроенергії у кожному регіоні. Компанії, що постачають електроенергію, у межах цих лімітів запроваджують графіки відключення світла. Є випадки, коли обмеження електроенергії не застосовуються вночі.
Однак зараз йде зниження температури, збільшення споживання, тож, я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час,
– пояснив Дмитро Сахарук.
Раніше в ДТЕК звернулися до українців. Вони попросили максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.
Зі свого боку енергетики країни роблять все можливе, щоб максимально оперативно усувати будь-які пошкодження на електромережах так якомога швидше повертати світло в оселі українців.
В уряді попередили про можливі аварійні відключення світла
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що з 5 січня споживання електроенергії зросло, тому в центральному та східному регіонах та Одесі, Львові, Дніпрі запровадили графіки планових відключень.
- Річ у тім, що зі зменшенням температури повітря очікується збільшення споживання та відповідно дефіцит в енергосистемі збільшиться.
- До того ж ворог може продовжити бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Через це українці мають бути готовими до аварійних відключень.