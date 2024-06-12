У ДТЭК обнародовали графики отключения света завтра для Киева и еще 4 областей

В ДТЭК вечером 12 июня сообщили, как будут отключать свет на следующий день. Это будет касаться столицы и еще 3 областей.

Заметим, что ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается непростой. В ДТЭК рассказали, как будут действовать графики отключений света 13 июня.

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Что сказали в ДТЭК

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений, более того, их не будут отменять завтра. По данным ДТЭК, ограничения будут касаться Киева, а также Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 20:00 до 22:00,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Также отмечается, что в случае изменений обновленная информация будет обнародована дополнительно впоследствии. В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой. Поэтому энергетики советуют потреблять электроэнергию бережливо.

Отключение света в течение 13 июня / Фото ДТЭК

В энергосистеме фиксируется сложная ситуация

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Еще 11 июня 2024 года продлили срок применения графиков почасовых отключений (ГПО) по всей территории Украины. Ограничения действуют с 14:00 до 23:00.

"Потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", – пояснили в ведомстве.

Чтобы преодолеть дефицит, привлекают импорт и аварийную помощь из Европы. Но этого не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, потому что повреждения очень масштабны.

Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго вынужден прибегать к ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.