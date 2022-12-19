Одесса – один из тех регионов Украины, который больше всего страдает от вражеских обстрелов, именно поэтому ситуация с энергетикой в городе и в области – критическая. В то же время жителям региона нужно следить за обновлением графиков отключения света, поскольку они иногда могут изменяться.
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Что известно об обновленных графиках отключения света в Одессе
В ДТЭК в понедельник, 19 декабря, сообщили, что будут действовать новые графики стабилизационных отключений в Одессе и регионе.
Они (графики – 24 Канал) разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов,
– отметили энергетики.
В то же время они констатировали, что графики будут трехцветными, в частности:
- белый цвет означает, что в это время планируется включение света;
- серый цвет на графике свидетельствует, что в эти часы света не будет;
- светло-серый цвет на графике предупреждает горожан о возможных отключениях, если дефицит в энергосистеме будет увеличиваться.
Нужно помнить, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому следует с пониманием относиться к тому, что нет света и не сетовать на то, что "у соседа есть ток, а у меня нет".
Как работает энергосеть / Картинка 24 Канала
В ночь перед Николаем оккупанты сделали "подарок" Украине
К этой теме следует упомянуть, что сегодня, в ночь на 19 декабря, российские захватчики в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру нашего государства дронами-камикадзе. Поэтому состояние энергосистемы ухудшилось, однако энергетики делают все, чтобы восстановить мощности и подачу тока в дома украинцев.