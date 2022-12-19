Одеса – один з тих регіонів України, який найбільше страждає від ворожих обстрілів, саме тому ситуації з енергетикою у місті та області – критична. Водночас жителям регіону потрібно слідкувати за оновленнями графіків відключення світла, оскільки вони інколи можуть змінюватись.

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Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Одесі

У ДТЕК у понеділок, 19 грудня, повідомили, що діятимуть нові графіки стабілізаційних відключень в Одесі та в регіоні.

Вони (графіки – 24 Канал) розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів,

– зазначили енергетики.

Водночас вони констатували, що графіки будуть триколірними, зокрема:

білий колір позначає, що в цей час планується включення світла;

сірий колір на графіку свідчить, що в ці години світла не буде;

світло-сірий колір на графіку попереджає містян про можливі відключення, якщо дефіцит в енергосистемі буде збільшуватись.

Зверніть увагу! Дізнатись про те, коли не буде світла у вашому домі, якщо ви живете в Одесі, можна за посиланням на сайті ДТЕК. Зауважмо, що інколи сторінка сайту може не працювати через перевантаження.

Окрім того, енергетики закликали повідомляти ДТЕК на сайт, чи у Фейсбук, чи у колцентр про те, що певної адреси немає у базі даних.

Потрібно пам'ятати, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому варто з розумінням ставитись до того, що немає світла та не нарікати на те, що "у сусіда є струм, а в мене нема".



Як працює енергомережа / Картинка 24 Каналу

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До цієї теми варто згадати, що сьогодні, у ніч проти 19 грудня, російські загарбники вчергове атакували критичну інфраструктуру нашої держави дронами-камікадзе. Через це стан енергосистеми погіршився, однак енергетики роблять усе, аби відновити потужності та подачу струму в оселі українців.