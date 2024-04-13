Вследствие российских атак в марте ДТЭК потеряла 80 % своих генерирующих мощностей. Пять из шести теплоэлектростанций компании получили серьезные повреждения.

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Поражение станции ДТЭК

В ночь с 21 на 22 марта россияне уже классически запустили по Украине дроны-камикадзе. Однако ближе к утру оккупанты запустили три ракеты в направлении одной из украинских ТЭС. Именно на этом объекте побывали журналисты – из соображений безопасности они не озвучивают ни полное ее название, ни расположение.

Россияне дважды поразили ТЭС, о которой писали журналисты / NV

В результате первой атаки были поражены энергоблоки, сгорели трансформаторы, развалились бетонные стены и обвалилась крыша. Во время попадания ракеты работников ТЭС спасло лишь то, что они успели быстро упасть на пол.

Ракетный обстрел 22 марта, а также следующий, состоявшийся 29 марта, стали наиболее разрушительными для этой ТЭС. Пораженные энергоблоки, сгоревшие трансформаторы, оборудование, превратившееся в бесформенную груду металлолома, развалившиеся бетонные стены и обвалившуюся крышу,

– пишут в NV.

После двух российских атак эта станция ДТЭК претерпела катастрофические разрушения. По словам работников, станция едва работает. Сейчас персонал занят демонтажем и ремонтом оборудования.

Разрушения на одной из станции ДТЭК: смотрите видео

В ДТЭК рассказали, что строили бетонную защиту на случай российских атак, однако оказалось, что он эффективен лишь от обломков или взрывной волны – и не спасет от прямого попадания ракеты.

Несмотря на то что работы по разбору завалов продолжаются уже несколько недель, доступа к основному оборудованию станции все еще нет. На станции убеждены, если не будет повторного обстрела, то есть шанс восстановиться к следующему отопительному сезону.

Есть риски отключений света

В ДТЭК отметили, что летом возможны отключения света в связи с ростом нагрузки в сети. Как пояснил исполнительный директор Дмитрий Сахарук, на внедрение графиков ограничения электроэнергии будут влиять четыре фактора:

Невосстановленная тепловая генерация.

Повышение потребления электроэнергии из-за жары.

Нехватка объема электроэнергии, которую Украина получает из Европы.

Отсутствие возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

Только при осуществлении всех вышеназванных условий есть вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей Украине. Стоит также добавить, что Минэнерго уже имеет готовые графики на случай отключений – их подготовили еще до отопительного сезона.