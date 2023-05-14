Снова могут быть проблемы, – в ДТЭК встревожили веерными отключениями света в Украине

В Украину могут вернуться ограничения электроэнергии в холодный период года. Летом этого года отключений света не прогнозируют.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, в конце мая и летом запланированы активные ремонтные компании.

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Будут ли выключать свет летом

По словам Сахарука, в конце мая, в июне и июле в Украине будет импорт света, а экспорта в это время не будет.

Если есть прогнозируемый дефицит, то обычно начинается с популяции относительно того, что будут веерные отключения. Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть дефицит условным импортом, то к веерным отключениям мы не дойдем во время летнего периода,

– отметил исполнительный директор ДТЭК.

Зимой могут быть проблемы со светом

Сахарук подчеркнул, что проблемы со светом могут быть уже в следующую зиму, поскольку мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощности.

"О распределительных сетях, например, это почти 12 тысяч километров линий надо починить. Почти 4 тысячи подстанций нужно подготовить к зиме. Это сумасшедшие средства, которые нужно выделить. Поэтому возможны отключения не летом, а зимой", – рассказал он.

Эксперт добавил: чтобы не допустить проблем со светом зимой, необходимы защита нашего неба, а также финансирование ремонтной компании. Это сверхважная и критическая задача.

Энергосистема Украины работает

В Минэнерго сообщали, что, несмотря на попытки врага уничтожить украинскую энергосистему, благодаря работе энергетиков она до сих пор работает и полностью обеспечивает потребление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры.