Не доехали домой 400 метров: подробности жуткого ДТП с 12 людьми в авто
Источник:"Суспільне"
На Волыни произошла смертельное авария, в которой погибли три человека. 12 человек втиснулись в одно авто, а водитель не справился с управлением.
Водитель и пассажирка с переднего сиденья погибли на сразу, 4-летнюю девочку пытались реанимировать медики, однако она умерла. Подробности смертельного ДТП СМИ рассказали очевидцы.
Напомним Водитель не справился с управлением: на Волыни в ДТП погибли 3 человека, еще 9 – пострадали
Домой оставалось 400 метров
Авария произошла 18 июля, ориентировочно в 19 часов в селе Печихвосты. В машине было 12 человек, из них 7 – дети. Местный житель, который первым прибежал на место ДТП, начал доставать всех из авто. Он сразу узнал – это все свои, знакомые из деревни.
Я сразу вынул клемму с аккумулятора и начал всех вытаскивать. Вижу – все из нашего села, каких 400 метров не доехали,
– рассказал Владимир Багита.
Трое из 12 человек в авто погибли:
- 30-летний водитель,
- 35-летняя пассажирка на переднем сиденье,
- 4-летняя девочка.
Всего в легковушке было 7 детей – одного из мальчиков зажало в авто. Как они все уместились в машине Ford Focus – пока непонятно.
Разбитая легковушка, выброшенная на обочину / Фото Нацполиции
Все спешили домой, потому что началась гроза
12 человек в авто – это члены трех разных семей. Они одной машиной возвращались домой с отдыха на озере. Когда вечером началась гроза, все спешили домой.
Водитель набрал так много людей и детей, чтобы быстрее всех доставить по домам. Он не учел дорожной обстановки, съехал в кювет и совершил столкновение с деревом,
– рассказала пресс-секретарь полиции.
Погибшие из разных семей
В комментарии Obozrevatel местная жительница рассказала: каждая из семей, которые ехали в одном авто, потеряла близкого человека.
В селе говорят, что такой автокатастрофы еще не было / Фото Нацполиции
Впервые у нас такая трагедия. Это обычные сельские жители, выехали на озеро. Я не могу сказать, как в такой машине уместилось 12 человек. Наверное, дети сидели на руках,
– рассказала женщина.
В полиции открыли производство в части 3 статьи 286 – нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек.
Похожее смертельное ДТП на Киевщине
- Авария со смертельным исходом произошла вечером 11 июля возле села Ревное Бориспольского района Киевской области.
- 16 человек ехали с отдыха, сев в один легковой автомобиль.
- По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся, два человека погибли.