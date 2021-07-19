Не доехали домой 400 метров: подробности жуткого ДТП с 12 людьми в авто

На Волыни произошла смертельное авария, в которой погибли три человека. 12 человек втиснулись в одно авто, а водитель не справился с управлением.

Водитель и пассажирка с переднего сиденья погибли на сразу, 4-летнюю девочку пытались реанимировать медики, однако она умерла. Подробности смертельного ДТП СМИ рассказали очевидцы.

Напомним Водитель не справился с управлением: на Волыни в ДТП погибли 3 человека, еще 9 – пострадали

Домой оставалось 400 метров

Авария произошла 18 июля, ориентировочно в 19 часов в селе Печихвосты. В машине было 12 человек, из них 7 – дети. Местный житель, который первым прибежал на место ДТП, начал доставать всех из авто. Он сразу узнал – это все свои, знакомые из деревни.

Я сразу вынул клемму с аккумулятора и начал всех вытаскивать. Вижу – все из нашего села, каких 400 метров не доехали,

– рассказал Владимир Багита.

Трое из 12 человек в авто погибли:

30-летний водитель,

35-летняя пассажирка на переднем сиденье,

4-летняя девочка.

Всего в легковушке было 7 детей – одного из мальчиков зажало в авто. Как они все уместились в машине Ford Focus – пока непонятно.