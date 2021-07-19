Водій і пасажирка з переднього сидіння загинули на одразу, 4-річну дівчинку намагалися реанімувати медики, однак вона померла. Подробиці смертельної ДТП ЗМІ розповіли очевидці.
Нагадаємо На Волині у ДТП загинули 3 людей, ще 9 – постраждали
До дому залишалося 400 метрів
Аварія трапилася 18 липня, орієнтовно о 19 годині в селі Печихвости. В автівці було 12 людей, з них 7 – діти. Місцевий житель, який першим прибіг на місце ДТП, почав діставати усіх з авто. Він одразу впізнав – це усі свої, знайомі із села.
Я зразу вийняв клему з акумулятора і почав усіх витягати. Бачу – усі з нашого села, якихось 400 метрів не доїхали,
– розповів Володимир Багіт.
- 30-річний водій,
- 35-річна пасажирка на передньому сидінні,
- 4-річна дівчинка.
Розбитий легковик викинутий на узбіччя / Фото Нацполіції
Усі поспішали додому, бо почалася гроза
12 людей в авто – це члени трьох різних родин. Вони однією машиною поверталися додому з відпочинку на озері. Коли ввечері розпочалася гроза, усі поспішали додому.
Водій набрав так багато людей і дітей, щоб швидше усіх доставити по домівках. Він не врахував дорожньої обстановки, з’їхав в кювет та скоїв зіткнення з деревом,
– розповіла речниця поліція.
Загиблі з різних сімей
У коментарі Obozrevatel місцева мешканка розповіла: кожна із сімей, які їхали в одному авто, втратила близьку людину.
У селі кажуть, що такої автокатастрофи ще не було / Фото Нацполіції
Це вперше у нас така трагедія. Це звичайні сільські жителі, виїхали на озеро. Я не можу сказати, як у такій машині вмістилося 12 осіб. Напевно, діти сиділи на руках,
– розповіла жінка.
У поліції відкрили провадження у частиною 3 статті 286 – порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб.
Схожа смертельна ДТП на Київщині
- Аварія зі смертельними наслідками сталася ввечері 11 липня біля села Ревне Бориспільського району Київської області.
- 16 людей їхали з відпочинку, сівши в один легковик.
- За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Унаслідок цього автомобіль перекинувся, двоє людей загинули.