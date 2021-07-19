Водій і пасажирка з переднього сидіння загинули на одразу, 4-річну дівчинку намагалися реанімувати медики, однак вона померла. Подробиці смертельної ДТП ЗМІ розповіли очевидці.

Нагадаємо На Волині у ДТП загинули 3 людей, ще 9 – постраждали

До дому залишалося 400 метрів

Аварія трапилася 18 липня, орієнтовно о 19 годині в селі Печихвости. В автівці було 12 людей, з них 7 – діти. Місцевий житель, який першим прибіг на місце ДТП, почав діставати усіх з авто. Він одразу впізнав – це усі свої, знайомі із села.

Я зразу вийняв клему з акумулятора і почав усіх витягати. Бачу – усі з нашого села, якихось 400 метрів не доїхали,

– розповів Володимир Багіт.

Троє з 12 людей в авто загинули:

30-річний водій,

35-річна пасажирка на передньому сидінні,

4-річна дівчинка.

Загалом у легковику було 7 дітей – одного з хлопчиків затисло в авто. Як вони усі вмістилися в машині Ford Focus – наразі незрозуміло.



Розбитий легковик викинутий на узбіччя / Фото Нацполіції Розбитий легковик викинутий на узбіччя / Фото Нацполіції

Усі поспішали додому, бо почалася гроза