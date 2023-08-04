"Я потерял самое дорогое в жизни": щемящее прощание жениха украинки, погибшей в Турции

Накануне в жутком ДТП в Турции погибла 26-летняя украинка Диана Волуцкая. Микроавтобус, на которому она ехала с группой в аэропорт, попал в аварию.

Произошло это в воскресенье, 30 июля. Тогда Диана Волуцкая сопровождала туристов из Казахстана в аэропорт в Алании. Впрочем, к пункту назначения она не доехала. Транспортное средство влетело в грузовик, который остановился на светофоре.

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Жених написал прощальные слова погибшей возлюбленной

Известно, что в Турции Диана подрабатывала гидом с весны до осени. И там она познакомилась с Дмитрием. Пара планировала жениться, но воплотить этот план в жизнь им не суждено.

Дмитрий, разбитый горем, написал ей письмо прощания в своем инстаграме. В нем он подчеркнул, что "потерял самое дорогое в жизни", ведь он потерял саму Диану.

Многое я не успел тебе сказать – как сильно я тебя люблю и забочусь о тебе, ты была смыслом моей жизни. Но это я должен был тебе сказать, когда ты была рядом. От тебя я узнал, что на самом деле означает семья, уважение и любовь,

– отметил он.

По словам Дмитрия, в этом году он должен признаться Диане. Впрочем, теперь ему "придется приносить цветы на могилу". Парень признается, что ему тяжело без любимой, и что он не знает, что делать.

Прости меня за все. Я знаю, что ты пошла туда с чистым сердцем и ясными мыслями, ты стала моим ангелом-хранителем,

– добавил парень.

Жуткое ДТП в Турции: что известно