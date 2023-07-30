Авария произошла на трассе Алания – Анталия возле поселка Окурджулар. Информацию о трагедии 24 Каналу подтвердил представитель пресс-службы МИД Олег Николенко.
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В Турции погибла украинка
Местное издание TRT Haber сообщает, что на юго-западе Турции туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком.
"Экскурсионный микроавтобус под руководством вез казахстанских туристов по трассе D-400. На светофоре он врезался в грузовик", – говорится в сообщении турецких СМИ.
На момент аварии в салоне микроавтобуса было 12 туристов, 6 из них получили серьезные травмы. Их госпитализировали в местные больницы. К сожалению, в результате ДТП погибли 2 человека – водитель микроавтобуса и женщина, которая была гидом. Как сообщили в МИД Украины, погибшая была украинкой.
Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из гостиницы в аэропорт, врезался в остановившийся на светофоре грузовик. Погиб водитель – гражданин Турции и гид – гражданка Украины,
– заявили в МИД.
По состоянию на сейчас работодатель и контактные данные родственников погибшей гражданки уточняются. Делом занимается представительство Украины в Анталии.
Водителя грузовика сейчас задержали правоохранители. Его отвезли в участок на допрос.
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