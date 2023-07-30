Аварія сталася на трасі Аланія – Анталія поблизу селища Окурджулар. Інформацію про трагедію 24 Каналу підтвердив речник пресслужби МЗС Олег Ніколенко.
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У Туреччині загинула українка
Місцеве видання TRT Haber повідомляє, що на південному заході Туреччини туристичний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.
"Екскурсійний мікроавтобус під керівництвом віз казахстанських туристів трасою D-400. На світлофорі він врізався у вантажівку", – мовиться у повідомленні турецьких ЗМІ.
На момент аварії у салоні мікроавтобуса було 12 туристів, 6 із них – отримали серйозні травми. Їх госпіталізували до місцевих лікарень. На жаль, унаслідок ДТП загинуло 2 особи – водій мікроавтобуса та жінка, яка була гідом. Як повідомили в МЗС України, загибла була українкою.
Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт, врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій – громадянин Туреччини та гід – громадянка України,
– заявили в МЗС.
Станом на зараз роботодавець та контактні дані родичів загиблої громадянки уточнюються. Справою займається консульство України в Анталії.
Водія вантажівки нині затримали правоохоронці. Його відвезли до відділку на допит.
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