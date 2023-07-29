Полицейские открыли уголовное производство. По предварительным данным, аварийную ситуацию для "Шкоды" мог создать обучающий автомобиль "Daewoo Matiz".
Смотрите также Один из братьев воевал под Бахмутом: в Хмельницкой области в ДТП погибла семья из Нетешина
Что известно о ДТП в Кривом Роге
ДТП произошло на проспекте Мира в Кривом Роге. "Daewoo Matiz", которым управлял водитель-ученик и инструктор мог создать аварийную обстановку для попутного авто "Skoda Octavia". Во время смены движения мужчина потерял контроль.
Водитель автомобиля "Skoda Octavia" выехал на тротуар и допустил наезд на 35-летнюю женщину. В результате полученных травм беременная потерпевшая скончалась в больнице,
– сказали в полиции.
Важно Годовщина теракта в Еленовке: кто ответит за казнь пленных и что вспоминают выжившие азовцы
Авто сбило женщину / Фото полиции
По данным СМИ, водитель сказал, что его якобы подрезало другое авто. Правоохранители отвезли мужчину на экспертизу. Предварительно, в результате ДТП у женщины были переломы обеих ног.
ДТП в Кривом Роге / Фото полиции
Водителя, влетевшего в нацгвардейцев на блокпосту, отправили в СИЗО
- В ночь на 25 июля на блокпосту в Киеве "Фольксваген" насмерть сбил нацгвардейца. Кроме того, еще двоих – травмировал.
- Водитель задержан и проверен на состояние опьянения. Однако алкоголя в организме не обнаружили. Последующие экспертизы установят, находился ли он под наркотиками.
- Уже на следующий день суд избрал подозреваемому мера пресечения. Его отправили под стражу без права внесения залога.