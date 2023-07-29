Полицейские открыли уголовное производство. По предварительным данным, аварийную ситуацию для "Шкоды" мог создать обучающий автомобиль "Daewoo Matiz".

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Что известно о ДТП в Кривом Роге

ДТП произошло на проспекте Мира в Кривом Роге. "Daewoo Matiz", которым управлял водитель-ученик и инструктор мог создать аварийную обстановку для попутного авто "Skoda Octavia". Во время смены движения мужчина потерял контроль.

Водитель автомобиля "Skoda Octavia" выехал на тротуар и допустил наезд на 35-летнюю женщину. В результате полученных травм беременная потерпевшая скончалась в больнице,

– сказали в полиции.

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Авто сбило женщину / Фото полиции

По данным СМИ, водитель сказал, что его якобы подрезало другое авто. Правоохранители отвезли мужчину на экспертизу. Предварительно, в результате ДТП у женщины были переломы обеих ног.

Обратите внимание! Полицейские просят свидетелей этого ДТП обратиться за номером 096 542 53 82.

ДТП в Кривом Роге / Фото полиции

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