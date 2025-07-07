Смертельное ДТП на Днепропетровщине: там перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами

Утром 7 июля на Днепропетровщине произошло трагическое ДТП с участием пассажирского автобуса. Известно о жертве и почти трех десятках раненых.

Как рассказали в ГСЧС, авария случилась вблизи поселка Петриковка Днепровского района. Там перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, передает 24 Канал.

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Какие последствия аварии возле Петриковки

Чрезвычайники с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали 6 человек и передали работникам экстренной медицинской помощи.

К сожалению, в результате ДТП погиб человек. За медицинской помощью в лечебные учреждения обратилось 28 человек. К месту происшествия привлечены 10 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Авария на Днепропетровщине / Фото ГСЧС

Напомним, что в Германии на автомагистрали А33 произошло смертельное ДТП с участием украинцев, в результате которого погиб 2-летний ребенок, а другие члены семьи получили травмы.

В Венгрии перевернулся автобус с украинцами. Известно, что в нем находились 77 человек – участники детского ансамбля и их сопровождение. Более 20 человек ранены, большинство – дети.