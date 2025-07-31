Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Delo.si.

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Что нового известно о ДТП в Словении?

Полицейское управление Целье сообщило, что в дорожно-транспортном происшествии возле населенного пункта Словенские Коницы погибли пять человек, а один пассажир пострадал. Предварительно известно, что все погибшие являются гражданами из Украины.

На автомагистрали вблизи Тепанье произошла авария, когда бус с семью пассажирами влетел в заднюю часть прицепа грузовика. По имеющейся информации, ею управлял водитель из России, который не пострадал. Водитель фургона получил легкие травмы в результате ДТП.

Авария произошла примерно в 100 километрах от столицы страны - Любляны. К спасательной операции привлекли вертолет, который доставил в больницу одного из пострадавших. Издание пишет – эта авария является одной из худших, что были в Словении за последнее время.

Напомним, в Винницкой области в ДТП пострадали люди, которые ехали в автобусе местного сообщения. Транспортное средство съехало в кювет. Известно, что пять пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственно-оперативная группа полицейских выясняла обстоятельства аварии.