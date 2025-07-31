Про це пише 24 Канал з посиланням на Delo.si.

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Що нового відомо про ДТП у Словенії?

Поліцейське управління Цельє повідомило, що в дорожньо-транспортній пригоді біля населеного пункту Словенські Кониці загинули п'ятеро людей, а один пасажир постраждав. Попередньо відомо, що усі загиблі є громадянами з України.

На автомагістралі поблизу Тепаньє сталася аварія, коли бус із сімома пасажирами влетів у задню частину причепа вантажівки. За наявною інформацією, нею керував водій з Росії, який не постраждав. Водій фургона отримав легкі травми внаслідок ДТП.

Аварія сталася приблизно за 100 кілометрів від столиці країни - Любляни. До рятувальної операції залучили гелікоптер, який доставив до лікарні одного з постраждалих. Видання пише, що ця аварія є однією з найгірших з тих, які були в Словенії за останній час.

Нагадаємо, у Вінницькій області у ДТП постраждали люди, які їхали в автобусі місцевого сполучення. Транспортний засіб з'їхав у кювет. Відомо, що п'ять пасажирів звернулись за медичною допомогою. Слідчо-оперативна група поліцейських з'ясовувала обставини аварії.