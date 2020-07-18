В Запорожье 17 июля маршрутный автобус выехал за пределы проезжей части и столкнулся с электроопорой. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров.

Автобус съехал с проезжей части дороги

Авария произошла поздно вечером 17 июля в Вознесеновском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

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Правоохранители установили, что водитель автобуса "МАЗ" съехал с дороги, где и столкнулся с электроопорой. Травмы получили шесть человек, которые находились в салоне. Пятерых пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Несовершеннолетнюю девушку госпитализировали

Больше всего не повезло семнадцатилетней девушке – ее госпитализировали. Однако медики отмечают, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Продолжается досудебное расследование.

В результате ДТП пострадали 6 человек / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Полиция просит пешеходов или водителей, которые были свидетелями ДТП и, возможно, имеют видеозаписи аварии, обратиться к правоохранителям.