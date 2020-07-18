В Запорожье автобус не разминулся с электроопорой: есть пострадавшие – фото
В Запорожье 17 июля маршрутный автобус выехал за пределы проезжей части и столкнулся с электроопорой. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров.
Автобус съехал с проезжей части дороги
Авария произошла поздно вечером 17 июля в Вознесеновском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
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Правоохранители установили, что водитель автобуса "МАЗ" съехал с дороги, где и столкнулся с электроопорой. Травмы получили шесть человек, которые находились в салоне. Пятерых пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Несовершеннолетнюю девушку госпитализировали
Больше всего не повезло семнадцатилетней девушке – ее госпитализировали. Однако медики отмечают, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Продолжается досудебное расследование.
В результате ДТП пострадали 6 человек / Фото Нацполиции