У Запоріжжі автобус не розминувся з електроопорою: є постраждалі – фото
У Запоріжжі 17 липня маршрутний автобус виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з електроопорою. В результаті ДТП постраждали шестеро пасажирів.
Автобус виїхав з проїзної частини дороги
Аварія сталась пізно ввечері 17 липня у Вознесенівському районі міста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
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Правоохоронці встановили, що водій автобуса "МАЗ" з'їхав з дороги, де й зіткнувся з електроопорою. Ушкодження отримали шестеро людей, які перебували у салоні. П'ятьох потерпілих після надання медичної допомоги відпустили додому.
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