У Запоріжжі 17 липня маршрутний автобус виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з електроопорою. В результаті ДТП постраждали шестеро пасажирів.

Автобус виїхав з проїзної частини дороги

Аварія сталась пізно ввечері 17 липня у Вознесенівському районі міста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

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Правоохоронці встановили, що водій автобуса "МАЗ" з'їхав з дороги, де й зіткнувся з електроопорою. Ушкодження отримали шестеро людей, які перебували у салоні. П'ятьох потерпілих після надання медичної допомоги відпустили додому.

Неповнолітню дівчину госпіталізували

Більше не пощастило сімнадцятирічній дівчині – її госпіталізували. Проте медики зазначають, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.



У результаті ДТП постраждали 6 осіб / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Поліція просить пішоходів або водіїв, які були свідками ДТП і, можливо, мають відеозаписи аварії, звернутись до правоохоронців.