В Бердянском районе вечером 15 мая произошло смертельное ДТП. Lada Kalina столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Погиб один человек, 6 человек получили травмы, еще 4 человека отказались от госпитализации.

Автокатастрофа произошла на трассе M-14 возле села Нововасильевка. О ДТП сообщили Службе спасения.

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В ДТП погибла пассажирка микроавтобуса

Пассажирка микроавтобуса погибла на месте, всех пострадавших доставили в больницу Бердянска. Для ликвидации последствий аварии привлекали 2 единицы техники, 9 человек личного состава ГСЧС. Они эвакуировали пострадавших и передали их медикам. Также они смыли с дороги смазку.

На месте работают сотрудники полиции. По факту автотрассы проводят расследование.



ДТП произошла возле села Нововасильевка / Фото ГСЧС



Потерпевших госпитализировали / Фото ГСЧС

На Хмельнитчине в аварию попали сразу 3 автомобиля

Отметим, что 15 мая произошло масштабное ДТП на Хмельнитчине. Столкнулись сразу три автомобиля, которые после этого вспыхнули. Жертвами аварии стали по меньшей мере четыре человека.