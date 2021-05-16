Микроавтобус не разминулся с легковушкой в Запорожье; есть погибшие и раненые – фото
В Бердянском районе вечером 15 мая произошло смертельное ДТП. Lada Kalina столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Погиб один человек, 6 человек получили травмы, еще 4 человека отказались от госпитализации.
Источник:ГСЧС
Автокатастрофа произошла на трассе M-14 возле села Нововасильевка. О ДТП сообщили Службе спасения.
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В ДТП погибла пассажирка микроавтобуса
Пассажирка микроавтобуса погибла на месте, всех пострадавших доставили в больницу Бердянска. Для ликвидации последствий аварии привлекали 2 единицы техники, 9 человек личного состава ГСЧС. Они эвакуировали пострадавших и передали их медикам. Также они смыли с дороги смазку.
На месте работают сотрудники полиции. По факту автотрассы проводят расследование.
ДТП произошла возле села Нововасильевка / Фото ГСЧС
Потерпевших госпитализировали / Фото ГСЧС
На Хмельнитчине в аварию попали сразу 3 автомобиля
Отметим, что 15 мая произошло масштабное ДТП на Хмельнитчине. Столкнулись сразу три автомобиля, которые после этого вспыхнули. Жертвами аварии стали по меньшей мере четыре человека.
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