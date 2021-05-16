У Бердянському районі ввечері 15 травня сталась смертельна ДТП. Lada Kalina зіткнулась з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Загинула одна людина, 6 осіб отримали травми, ще 4 людей відмовились від госпіталізації.

Автотроща сталась на трасі M-14 біля села Нововасилівка. Про ДТП повідомили про Службу порятунку.

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У ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса

Пасажирка мікроавтобуса загинула на місці, усіх потерпілих доставили до лікарні Бердянська. Для ліквідації наслідків аварії залучали 2 одиниці техніки, 9 людей особового складу ДСНС. Вони евакуювали постраждалих та передали їх медикам. Також вони змили з дороги мастило.

На місці працюють працівники поліції. За фактом автотрощі проводять розслідування.

ДТП сталась біля села Нововасилівка / Фото ДСНС

Потерпілих госпіталізували / Фото ДСНС

На Хмельниччині в аварію потрапили одразу 3 автомобілі

Зазначимо, що 15 травня сталась масштабна ДТП на Хмельниччині. Зіткнулись одразу три автомобілі, які після цього спалахнули. Жертвами аварії стали щонайменше четверо людей.