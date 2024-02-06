Спасалась от войны вместе с сыном: в Британии автомобиль насмерть сбил украинскую беженку

В городе Свонси в Великобритании из-за наезда автомобиля погибла украинка Татьяна Мартынова. Ранее женщина сбежала с 13-летним сыном от российской агрессии, которая была начата против Украины.

Татьяна Мартынова была родом из Харькова. Женщине было всего 40 лет.

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Погибла в результате аварии

Татьяна Мартынова, которая сбежала от полномасштабного российского вторжения вместе со своим 13-летним сыном Ильей, погибла после того, как ее сбила машина. Она прибыла в Британию еще в июле 2022 года.

Полиция Южного Уэльса сообщила, что женщина погибла после того, как ее сбил автомобиль Chevrolet Captiva, когда она шла по улице в среду.

Люди, которые приютили Татьяну, называли ее "преданной и старательной в своей нежной заботе" о своем сыне Илье. По их словам, погибшая была известна в этом районе как Таня. Ее описывали "впечатляющей женщиной, многоязычной, умной, энергичной, трудолюбивой".

Ее многочисленные друзья и коллеги по работе опустошены ее внезапной смертью. Наши мысли и молитвы с Ильей здесь, в Уэльсе, и с семьей Тани в Украине. Таня стала нам обоим как дочь. Мы оплачиваем замечательную молодую женщину. Украина потеряла одну из лучших,

– рассказали люди, с которыми жила женщина.

Они описали ее как "непоколебимую опору" украинской общины в Свонсе, чья "теплая и приятная личность пронизывала каждое собрание".

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