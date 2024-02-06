Спасалась от войны вместе с сыном: в Британии автомобиль насмерть сбил украинскую беженку
Источник:BBC
В городе Свонси в Великобритании из-за наезда автомобиля погибла украинка Татьяна Мартынова. Ранее женщина сбежала с 13-летним сыном от российской агрессии, которая была начата против Украины.
Татьяна Мартынова была родом из Харькова. Женщине было всего 40 лет.
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Погибла в результате аварии
Татьяна Мартынова, которая сбежала от полномасштабного российского вторжения вместе со своим 13-летним сыном Ильей, погибла после того, как ее сбила машина. Она прибыла в Британию еще в июле 2022 года.
Полиция Южного Уэльса сообщила, что женщина погибла после того, как ее сбил автомобиль Chevrolet Captiva, когда она шла по улице в среду.
Люди, которые приютили Татьяну, называли ее "преданной и старательной в своей нежной заботе" о своем сыне Илье. По их словам, погибшая была известна в этом районе как Таня. Ее описывали "впечатляющей женщиной, многоязычной, умной, энергичной, трудолюбивой".
Ее многочисленные друзья и коллеги по работе опустошены ее внезапной смертью. Наши мысли и молитвы с Ильей здесь, в Уэльсе, и с семьей Тани в Украине. Таня стала нам обоим как дочь. Мы оплачиваем замечательную молодую женщину. Украина потеряла одну из лучших,
– рассказали люди, с которыми жила женщина.
Они описали ее как "непоколебимую опору" украинской общины в Свонсе, чья "теплая и приятная личность пронизывала каждое собрание".
В результате аварии в Польше погибла маленькая украинка: коротко
- В Польше вблизи Быдгоща произошло жуткое ДТП. Оно унесло жизнь 4-летней украинки Ксении, которая вместе с мамой спасалась от войны. От полученных травм девочка скончалась на месте трагедии. Женщина выжила, однако получила многочисленные травмы.
- Трагедия произошла в результате столкновения двух автомобилей. По предварительным данным, 69-летний водитель Opel Astra выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Mercedes Vito. В салоне последней находились 5 человек.
- В общем ДТП унесло жизни 3 человек – 69-летнего водителя, 68-летней пассажирки и Ксении.
- Известно, что в тот страшный день Ксения и ее мама возвращались с реабилитации. Предварительно, в августе 2023 года Ксения пережила трагическое событие. С тех пор она была прикована к инвалидной коляске.