Во Львовской области BMW слетел в карьер: есть погибший

Во Львовской области водитель автомобиля BMW X5 слетел в Яснинский карьер. В результате ДТП погиб один человек, а нескольким удалось спастись.

Об этом сообщает 24 Канал. По данным местных телеграмм-каналов, ДТП произошло днем 20 июля.

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Что известно о ДТП во Львовской области?

Днем 20 июля местные телеграмм-каналы сообщили, что BMW X5 утонул в Ясниском карьере. В это время в салоне автомобиля находились люди. По словам очевидцев, один человек погиб.

Для Lviv.Media пресс-служба полиции Львовской области подтвердила происшествие. Там отметили, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые устанавливают все детали инцидента.

Правоохранители также отметили, что уже открыли уголовное производство по статье 286 частью 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение потерпевшему). За это виновнику предусмотрено лишение свободы до восьми лет,

– рассказали в издании.

Правоохранители подчеркнули, что обнародуют более подробную информацию позже, после завершения первоочередных следственных действий.