Жуткое ночное ДТП в центре Одессы: четверо пострадавших – фото, видео
В центре Одессы в ночь на 5 августа произошла масштабная авария с участием нескольких автомобилей. Известно по меньшей мере о четырех пострадавших.
Авария произошла на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Ришельевская. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.
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Что известно об обстоятельствах аварии
- Около часа ночи на перекрестке в районе Арабского культурного центра столкнулись автомобили BMW и Opel. По словам очевидцев, одна из пассажирок вылетела из автомобиля через окно.
- Обломки автомобилей были разбросаны на перекрестке и тротуарах.
- Травмы в результате аварии получили четыре человека – водитель и два пассажира Opel, а также пассажир BMW.
- Свидетели указывают, что водитель BMW двигался по Большой Арнаутской на красный свет.
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Ночная авария в Одессе / Фото Odessa Online / Думская / Нацполиции