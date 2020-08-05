В центре Одессы в ночь на 5 августа произошла масштабная авария с участием нескольких автомобилей. Известно по меньшей мере о четырех пострадавших.

Авария произошла на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Ришельевская. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы. Актуально Более 70 тысяч ДТП за пол года: почему в Украине столько аварий Что известно об обстоятельствах аварии Около часа ночи на перекрестке в районе Арабского культурного центра столкнулись автомобили BMW и Opel. По словам очевидцев, одна из пассажирок вылетела из автомобиля через окно.

Обломки автомобилей были разбросаны на перекрестке и тротуарах.

Травмы в результате аварии получили четыре человека – водитель и два пассажира Opel, а также пассажир BMW.

Свидетели указывают, что водитель BMW двигался по Большой Арнаутской на красный свет. Обратите внимание! За последние полгода на дорогах Украины произошли более 70 тысяч ДТП. В них погибли 1 482 человека. В большинстве случаев к авариям привела одна из двух причин: нарушение правил маневрирования, превышение безопасной скорости. Страшное ДТП в Одессе: смотрите видео с места происшествия Ночная авария в Одессе / Фото Odessa Online / Думская / Нацполиции​