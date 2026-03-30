Трагедия в Хмельницкой области: погибла мать, ее дети в реанимации с тяжелыми травмами

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и Daewoo Matiz. 28-летняя женщина погибла на месте, ее дети в возрасте 1 и 6 лет получили тяжелые травмы и находятся в реанимации.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области. Что известно о ДТП в Хмельницкой области? Авария случилась 29 марта около 20:35 вблизи села Давыдковцы. 39-летний житель Кропивницкого, управляя Mazda CX-5, столкнулся с Daewoo Matiz, которым управляла 28-летняя местная жительница. Удар был настолько сильным, что водитель Matiz умерла до приезда медиков. Сильно пострадали дети погибшей. Годовалый младенец и шестилетний ребенок получили тяжелые травмы и находятся в реанимационном отделении Хмельницкой городской детской больницы. Также травмы получила 26-летняя пассажирка Mazda CX-5, однако они оказались легкими. Водитель Mazda CX-5 задержан на месте происшествия. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения.

