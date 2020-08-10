Смертельное ДТП произошло в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области 9 августа. В результате столкновения погибли трое людей. Еще двое получили травмы, среди пострадавших – 2-летний ребенок.

Микроавтобус выехал на встречную полосу

ДТП произошло в поселке Перегинское вечером 9 августа. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

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Как установили правоохранители, водитель Mercedes-Benz Vito выехал на встречную полосу, где и не разминулся с легковушкой ВАЗ.

В смертельном ДТП сразу погибли трое человек, находившихся в легковом авто: 32-летний водитель, 62-летний пассажир и 58-летняя женщина. В ВАЗе также есть двое пострадавших – женщина 26 лет и 2-летний ребенок. Сейчас их госпитализировали. Все жертвы трагедии и пострадавшие – местные жители.

Водитель микроавтобуса был нетрезв

В отношении водителя микроавтобуса, то он не пострадал. Алкотестер показал, что 26-летний мужчина ехал за рулем выпивший. Сейчас кровь жителя села Закерничное взяли на анализ.

Мужчину задержали. Правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения, суд будет избирать ему меру пресечения.

Обратите внимание! Если водителя признают виновным, то за содеянное ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством в течение 3 лет.

Водителя микроавтобуса задержали / Фото пресс-службы Нацполиции



Микроавтобус выехал на встречную полосу / фото пресс-службы Нацполиции Водителю сообщат о подозрении / Фото пресс-службы Нацполиции