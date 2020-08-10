Моторошне зіткнення на Івано-Франківщині: троє людей загинули – фото
Смертельна ДТП сталась у Рожнятівському район Івано-Франківщини 9 серпня. Внаслідок зіткнення загинули троє людей. Ще двоє отримали травми, серед потерпілих – 2-річна дитина.
Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу
Автотроща сталась у селищі Перегінське ввечері 9 серпня. Про це інформує пресслужба Нацполіції Івано-Франківської області.
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Як встановили правоохоронці, водій Mercedes-Benz Vito виїхав на зустрічну смугу, де й не розминувся з легковиком ВАЗ.
У смертельній ДТП одразу загинули троє людей, що перебували у легковому авто: 32-річний водій, 62-річний пасажир та 58-річна жінка. У ВАЗі також є двоє потерпілих – жінка 26 років та 2-річна дитина. Наразі їх госпіталізували. Усі жертви трагедії та потерпілі – місцеві мешканці.
Водій мікроавтобуса був нетверезим
Щодо водія мікроавтобуса, то він не постраждав. Алкотестер показав, що 26-річний чоловік їхав за кермом напідпитку. Наразі кров жителя села Закерничне взяли на аналіз.
Чоловіка затримали. Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри, суд обиратиме йому запобіжний захід.
Водія мікроавтобуса затримали / Фото пресслужби Нацполіції
Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу / Фото пресслужби Нацполіції
Водію повідомлять про підозру / Фото пресслужби Нацполіції