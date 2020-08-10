Смертельна ДТП сталась у Рожнятівському район Івано-Франківщини 9 серпня. Внаслідок зіткнення загинули троє людей. Ще двоє отримали травми, серед потерпілих – 2-річна дитина.

Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу

Автотроща сталась у селищі Перегінське ввечері 9 серпня. Про це інформує пресслужба Нацполіції Івано-Франківської області.

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Як встановили правоохоронці, водій Mercedes-Benz Vito виїхав на зустрічну смугу, де й не розминувся з легковиком ВАЗ.

У смертельній ДТП одразу загинули троє людей, що перебували у легковому авто: 32-річний водій, 62-річний пасажир та 58-річна жінка. У ВАЗі також є двоє потерпілих – жінка 26 років та 2-річна дитина. Наразі їх госпіталізували. Усі жертви трагедії та потерпілі – місцеві мешканці.

Водій мікроавтобуса був нетверезим

Щодо водія мікроавтобуса, то він не постраждав. Алкотестер показав, що 26-річний чоловік їхав за кермом напідпитку. Наразі кров жителя села Закерничне взяли на аналіз.

Чоловіка затримали. Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри, суд обиратиме йому запобіжний захід.

Зверніть увагу! Якщо водія визнають винним, то за скоєне йому загрожуватиме позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом протягом 3 років.



Водія мікроавтобуса затримали / Фото пресслужби Нацполіції



Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу / Фото пресслужби Нацполіції



Водію повідомлять про підозру / Фото пресслужби Нацполіції