Как сообщают СМИ, произошло ДТП после того, как грузовик с контейнером не справился с управлением на перекрестке Лондиани вблизи западного города Керичо. Известно о почти 50 жертвах и нескольких десятках пострадавших в результате автотрощи.

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Грузовик протаранил 8 автомобилей

По словам командира полиции Джеффри Маека, 30 человек получили серьезные ранения. Он также отметил, что "их может быть больше". Командир полиции обеспокоен тем фактом, что "один или два" человека могли быть заблокированы в транспортных средствах.

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Тем временем другой региональный командир полиции Мбоя Одеро заявил, что грузовик ехал в направлении Керичо. Он "не справился с управлением и протаранила восемь автомобилей, несколько мотоциклов, стоящих на обочине людей, продавцов и других людей, занимавшихся другими делами".

Очевидцы поделились иными деталями. По их словам, водитель пытался объехать сломавшийся автобус.

Среди погибших – молодежь

Уильям Руто, президент Кении, отметил, что его огорчило то, что среди погибших были "молодые люди с перспективным будущим и бизнесмены, которые занимались своими ежедневными делами".

Мы призываем водителей быть особенно осторожными на дорогах, особенно сейчас, когда мы переживаем сильные ливни,

– добавил Руто.

Собственно, известно, что жуткая автотроща унесла жизни 48 человек.

Кадр, распространяемый в сети, демонстрирует нам красный контейнер. Он лежит на боку на обочине.



Очевидцы собрались вокруг контейнера в Керичо / Фото Mutai Erick Kipkoech

Губернатор города доктор Эрик Мутай отметил, что это кровавое ДТП – "темный момент" для Керичо. В своем фейсбуке он отметил, что его "сердце разбито". Он также добавил, что на место происшествия направили все необходимые экстренные службы.

Местные СМИ сообщают, что проводить спасательные операции мешают дожди. Впрочем, доподлинно неизвестно, не сыграла ли непогода роль в ДТП.

Накануне жуткое ДТП произошло в Кировоградской области. Автомобиль вез подростков, которые возвращались из выпускного.

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